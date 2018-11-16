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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 1’i kadın 4 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 1’i kadın 4 kişi tutuklandı

adliyeden detay görüntü

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-şüphelilerin araçtan adliyeye getirilmesinden görüntü
-adliye binasından görüntü
-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( DENİZLİ )- İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Denizli’de satmaya çalıştılar DENİZLİ

- Denizli polisi, İstanbul’dan kurye yoluyla getirdikleri uyuşturucu maddeyi kentte satmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişiyi yakaladı. Hakim karşısına çıkan 1’i kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kente uyuşturucu madde getirip sattığını belirlediği kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, zehir tacirlerine yönelik başlattığı ve yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından belirlediği adres ve araçlara operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında kuryelik yaptığı öne sürülen Ş.S., S.K. A.A. ile kadın şüpheli Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, 150 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucuları tartmada kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan polisin olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen U.G.'yi de geçtiğimiz günlerde yakaladığı, şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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