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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Yaralının sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasından görüntü

( DENİZLİ )- Devrilen araçta sıkışan yaralı uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı DENİZLİ

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, yaralanarak araç içerisinde sıkışan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı ile çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre, kaza Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli istikametine giden Ahmet Ertuğrul idaresindeki 20 BF 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi. Kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan Bayram Ali ve Osman Ertuğrul yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralılardan birini uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Sonrasında ise yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

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