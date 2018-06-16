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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli’de sağanak yağmur sonrası bazı alt geçitleri su bastı

Denizli’de sağanak yağmur sonrası bazı alt geçitleri su bastı

Yağmur sonrası su basan yollardan görüntü

Sağanak Yağmur Polis Ekipleri Bulduk Irak Yağmur Suyu 

-Suyun etkisiyle yolun trafiğe kapatılıp araçların farklı yönlerden devam etmesi
-Suyun yolda bıraktığı çamur
-Kapalı yolun farklı planlarda görüntüsü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de yaşanan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı alt geçitleri su basması sonucu araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı su baskınlarında bazı yollar polis tarafından trafiğe kapatıldı. Kentte öğleden sonra aniden bastıran yağmur yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağmur en çok sürücü ve yayları etkiledi. Şehirdeki rögarlar yağmur suyundan dolayı taşınca bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yayalar yağmurdan korunmak için boş buldukları balkon altları ve iş yeri önlerine sığındı. Tarikte olan sürücüler ise yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Denizli-Antalya kara yolu üzerinde bulunan bazı alt geçitleri su basması sonucu sürücüler zor anlar yaşarken su basan bazı alt geçitler de polis ekipleri tarafından kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda sürücüler dakikalarca ilerlemek için bekledi. Bazı ev ve iş yerlerinde ise su basması sonucu maddi hasarlar meydana geldi.
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