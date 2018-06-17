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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Denizli’de sağanak yağmur seli beraberinde getirdi, tarım arazileri sular altında kaldı

- Denizli’de sağanak yağmur seli beraberinde getirdi, tarım arazileri sular altında kaldı

-Taşan dereden farklı planlarda görüntü

Sağanak Yağış Tarım Sağanak Yağmur Yükselen 

--İş makinalarının çalışması yapmasından görüntü
--Göcük oluşan yollardan suların akmasından görüntü
--Sel nedeniyle suyla kaplanan yolun trafiğe kapanmasından görüntü
--Drone ile havadan çekilen görüntüler
--İş makinası ile araçların çekilmesi
--Sular altındaki tarım arazilerinden görüntü
--Sel sularının önüne katıp sürüklediği su borularından görüntü

( DENİZLİ )- Sel suları yollarda göçük oluşturdu, dereleri taşırdı- Sağanak yağış sonrası yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı DENİZLİ

- Denizli'nin Çal etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Yollarda sel suları nedeniyle göçüklerin oluşması trafiğin bazı noktalarda durmasına neden oldu. Çal ilçesinde öğlen sonra başlayan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış sonrası ilçe adeta savaş alanına döndü. Sel suları toprak başta olmak üzere önüne kattığı her şeye sürüklemesi ile taşan dereler sonrası ilçede bir çok bölgede trafik adeta durma noktasına geldi. Yaşilyurt Mahallesi'nde debisi yükselen bir derenin taşması sonucu mahalle yolu ulaşıma 1 saat kapandı. Yaşanan taşkınlarda yolda kalan araçlar ise iş makinaları ile kurtarıldı. Sel suları ve su birikintileri nedeniyle ilçedeki bazı yollarda göçükler meydana geldi, tarım arazilerinde hasar oluştu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çal Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri selle mücadelede yoğun uğraşlar verdi. Yağışın durması ile birlikte ekipler hasara tespit çalışması başlattı. (GC-
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