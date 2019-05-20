Denizli'de otomobil devrildi: 3 yaralı

- Kaza yeri detay - İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralıları çıkarması - Yaralı taşınmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Ömer Özer Yatkın'ın kullandığı 09 ZC 881 plakalı otomobil Kumkısık Mahallesi yakınlarında devrildi.Kazada, sürücü Yatkın ile otomobildeki Murat Kandemir ve Arzu Yatkın yaralandı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla çıkarıldı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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