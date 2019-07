Denizli’de mülteci sayısı 20 binin üzerinde

-Katılımcılardan farklı planlarda detay

( DENİZLİ )- Kentte 12 bin 473 ile en fazla Suriyeli mülteci var- Denizli'de ‘Uyum Buluşmaları’ toplantısı DENİZLİ



- Denizli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Maksut Burak Dağgez, kentteki mülteci sayısının 20 binin üzerinde olduğunu sayının her geçen gün arttığını kaydederek, Denizli’de sırasıyla en fazla mültecilerin ise Suriye, İran, Afgan ve Irak uyruklu kişiler olduğunu belirtti.

Denizli’de yabancıların Türkiye’de sahip oldukları hak ve yükümlülükler konulu ‘Uyum Buluşmaları’ adlı program gerçekleştirildi.

Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Denizli Vali Yardımcısı Halil Canavar, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Denizli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Maksut Burak Dağgez’in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile çoğunluğu mülteci olan çok sayıda kişi katıldı.

Yerelde hem ev sahibi topluma hem de ülkede farklı statülerde yaşayan yabancılara yönelik hak ve hizmetlere erişimleri konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, katılımcıların sorularına yanıt bulduğu ‘Uyum Buluşması-Denizli’ etkinliğine katılım yoğun oldu. Programda konuşan Dağgez, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün verilerine göre Denizli’de geçici koruma kapsamında yaşayan 20 binin üzerinde yabancı uyruklu kişi olduğunu kaydetti.

Suriyeli mültecilerin bu nüfusun 12 bin 473’ünü oluşturduğuna vurgu yapan Dağgez, yüzde 1,22 oranına karşılık gelen bu rakamın her yıl daha da arttığına dikkat çekti. Dağgez ayrıca kentte en çok Suriye, İran, Afgan ve Irak uyruklu sığınmacının olduğunu kaydetti.

Program katılımcılarının sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.