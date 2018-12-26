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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli'de kar yağışı (2)

Denizli'de kar yağışı (2)

- 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında kar yağışı Denizli 'de kar yağışı - Denizli - Antalya kara yolunda trafik akışı, kar yağışı nedeniyle kontrollü olarak gerçekleştiriliyor - Çal ve Güney ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli - Antalya kara yolunda ile bazı bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, akşam şehir merkezinde de etkisini zaman zaman göstermeye başladı.
Belediye ekipleri, kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerdeki yollarda trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.Karayolları ekipleri ise ulaşımın kontrollü sağlandığı Denizli - Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisi ile Denizli - Afyonkarahisar kara yolu arasında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Öte yandan, trafik polisleri Cankurtaran mevkisinde oluşturdukları uygulama noktasında araçların dikkatli gitmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. - Kar yağışını eğlenceye dönüştürdülerBu arada araçlarını akaryakıt istasyonlarına park eden bazı sürücüler, kar yağışını fırsat bilerek aileleriyle fotoğraf çektirip, kar topu oynadı.Vatandaşlardan Şamil Satılmış, arkadaşlarıyla manzara izlemek için Cankurtaran Mahallesi'nde geldiklerini ve çok eğlendiklerini anlattı.Bekir İlkay da karın çok güzel yağdığını belirterek, bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdiklerini vurguladı. - 2 ilçede eğitime kar tatiliÖte yandan, Çal ve Güney ilçesinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla 26 Aralık Çarşamba günü ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

Ölümsüz Kar Topu Kar Tatili Karahisar Kar Yağışı 

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