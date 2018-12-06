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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Denizli’de kaçak sigara ve alkol operasyonu

Denizli’de kaçak sigara ve alkol operasyonu

Polis kamerası ile çekilen sigara ve alkol görüntüsü

( DENİZLİ )- Polis 29 bin 30 paket kaçak sigara ile 280 litre kaçak içki ele geçirdi DENİZLİ

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- Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 29 bin 30 paket kaçak sigara, 280 litre kaçak-sahte alkol ve 45 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda Olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, kaçakçılık suçlarının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde görevli ekiplerce tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik ilimizde bulunan iş yerlerinde ve şehrin belli noktalarında kontroller gerçekleştirildi.
Yapılan kontroller esnasında durumundan şüphe edilen ve üzerinde yük bulunan bir kamyon görevli ekiplerce durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde gerekli belgeleri bulunan yasal yük arasında farklı kolilerin olduğu görüldü.
Kamyon kasası tamamen boşaltıldığında ise aracın kasasının en arka bölümünde bu kolilerin gizlenerek farklı renk ve şekillerde değişik markalara ait kartonlar içerisinde toplam 29 bin 30 paket kaçak sigara bulunarak el konuldu. Ekipler tarafından kentte 3 farklı iş yerinde yapılan kontrol ve aramalarda bir iş yerinde damacana içerisine yasa dışı olarak yapılan 280 litre sahte kaçak alkollü içkinin pompa yardımıyla farklı ebatlarda pet ve cam şişelere koyarak kaçak alkol satışının yapıldığı tespit edildi. Operasyonlarda 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
(GC-
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