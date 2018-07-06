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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Denizli'de erkek cesedi bulundu

Denizli'de erkek cesedi bulundu

- Olay yerinden görüntüler - Ekiplerin inceleme yapması - Cesedin cenaze aracına getirilmesi - Suyun motorlarla tahliye edilmesi Denizli 'de sulama kanalında ceset bulunduDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin merkez Pamukkale ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de suyu motorla tahliye etti.Sudan çıkartılan kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Güvenlik Önlemi Cenaze Aracı Sulama Kanalı 

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