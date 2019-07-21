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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Denizli’de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Denizli’de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

kaza yapan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden detaylar
-itfaiye ekiplerinin çalışmaları

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Çameli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Fethiye yolu Çameli ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesinde. İddiaya göre, Çameli’den Denizli kent merkezine doğru seyir halinde olan Mesut G. 20 DE 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet G. 20 YA 075 plakalı ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil ve ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılar, Hatice G., Güldalı G., Sudenur G., ve sürücüleri sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için çeşitli hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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