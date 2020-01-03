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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Denizli’de 3 kedinin kimyasal madde ile telef edildiği iddiası

Denizli’de 3 kedinin kimyasal madde ile telef edildiği iddiası

Telef edilen kedilerden görüntü

Jandarma Kimya Çöp Konteyneri Kimyasal Madde Yaşlı Çift 

-Kedileri besleyen yaşlı çift ile röp.

( DENİZLİ )- Telef edilen kediler ile ilgili soruşturma başlatıldı DENİZLİ

- Denizli’nin Çal ilçesinde yaşlı çiftin beslediği 3 kedi zehirlenerek telef edildi. Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.Olay, Çal ilçesi Akkent Mahallesinde meydana geldi. Hayvan sever Cennet ve İbrahim Topcan isimli yaşlı çift mahallede uzun süredir kedileri besliyordu. Cennet Topcan önceki gün kedilere mama vermek için evinin dışına çıkınca kedilerinin olmadığını fark etti. Ardından çevrede kedileri aramaya başlayan Cennet Topcan, çöp konteynerinin yanına gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kedilerden ikisinin çöp konteynerinin birinin ise yanında hareketsiz yattığını gören Topcan yetkilileri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gelerek telef olan 3 kedi ile ilgili tutanak tutup soruşturma başlattı.Yapılan ilk tespitlerden kedilerin kimyasal madde kullanılarak telef edildiği belirlendi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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