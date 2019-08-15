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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada

Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada

köpek kurtarırken

Sokak Köpeği Köpek Kamera 

-köpek çıkarken detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı. Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde, denizde yüzen kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği denize atlayarak boğulduğunu sandığını kişiyi ağzına aldığı sopa ile kurtarmaya çalıştı. Köpeğin yaptığı hareket görenleri şaşırttı.
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