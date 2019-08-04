Denize giren kişi boğuldu - KOCAELİ

- Boğulmaktan kurtulan Fatih Çakır'ın (solda mavi tişörtlü olan) çadırların önünde zabıta ve polislerle diyaloğu - Sahilden genel görüntüler Kocaeli 'de denize giren kişi boğuldu - Kandıra ilçesinde denize giren Fatih Çakır ile dayısı Ümit Demir'in dalgalara kapılması sonucu Ümit Demir yaşamını yitirdiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.Alınan bilgiye göre, Cebeci Sahili'nde denize giren Fatih Çakır ve dayısı Ümit Demir (35), bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.Son anda yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Fatih Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ekiplerin çalışması sonucu baygın halde denizden çıkarılan Ümit Demir'e sağlık ekiplerince kalp masajı yapıldı.Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Demir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.Yetkililer, birkaç gündür devam eden kötü hava koşulları nedeniyle Kandıra sahillerinde denize girmek isteyenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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