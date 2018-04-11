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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Denize atlayan kadını kurtaran o işçi konuştu

Denize atlayan kadını kurtaran o işçi konuştu

olay yerinden detaylar

İntihar Hastane İhlas Alabalık Sağlık Ekipleri 

-olay yerinde Gürkan Güney'in konuşması
-olay sırasında çekilen vatandaş görünütüsü

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Denize atlayan kadını kurtaran Güney: ‘Hiç düşünmeden, insanlık görevidir diye direk atladım’ TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da denize atlayan kadını kurtaran belediye personeli İhlas Haber Ajansı’na

konuştu.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Sahil Dolgu Alanı'nda çitleri aşan H.K. (22) intihar etmek amacıyla kendisini denize attı. Kadının denize atladığını gören Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Gürkan Güney, suya atlayarak H.K.'yi kurtardı. Vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarılan H.K. sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. “Hiç düşünmeden, ‘insanlık görevidir’ diye direk atladım” Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Gürkan Güney, hiç düşünmeden atladığını belirterek, “Sabah çalıştığımız saatlerde bir telaş oldu burada. Gelip baktığımız da kadının denize düştüğünü fark ettik, yüz üstü yatıyordu. Hiç düşünmeden, ‘insanlık görevidir’ diye direk atladım denize ve çıkarttık. Allah razı olsun arkadaşlarda yardımcı oldu. İnşallah kendisi de iyi bir şekilde tedavisini görür sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkar. Burası baya kalabalıktı. Ben atladıktan sonra bir arkadaş yardımcı olmaya çalıştı baktı çıkaramayacağız ardından o da üstünü çıkartıp atladı. Bu şekilde ip atarak çıkarttık, kurtardık” dedi.
İntihar etmek için denize atlayan H.K.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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