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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Denize atlamak isteyen kadın kendisine yardım etmek isteyen polise zor anlar yaşattı

Denize atlamak isteyen kadın kendisine yardım etmek isteyen polise zor anlar yaşattı

Polisin deniz kenarında kadını araması

Polis Aracı Kayalı Polis Merkezi Polis Ekipleri Sivil Polis 

-Denizden görüntü
-Salice Candal adlı kadının yerde oturması
-Polisin kendisi ile konuşması
-Kadını kolundan tutup denize atlamaktan kurtaran Gürsel Kuru’nun polise olayı anlatması
-Kadının polisten kaçması
-Sivil polislerin kadının peşine düşmesi
-Kadının ikna olmaması
-Polisin kadının çantasının sapından tutup polis aracına götürmesi
-Kadının sivil polis aracına binmesi
-Polis aracının polis merkezine gitmesi

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun’da girdiği bunalım sonucu denize atlamak isteyen kadın, kendisini fark eden bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine gelen polislerden kaçan kadın, güçlüklü ikna edilerek polis aracına bindirildi ve ailesine teslim edildi. Olay, Samsun’un Canik ilçesi Doğupark Amfi Tiyatro karşısındaki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği ileri sürülen S.Ç.(50) adlı kadın, kayalıklara çıkıp denize atlamak istedi. Bu sırada kendisini gören G.K.(41) adlı bir vatandaş, kadının kolundan tutarak denize atlamasını engelledi. Olay polise haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadını ağacın dibinde otururken gören Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ona yardım etmek istedi. Ancak polisin yardımını kabul etmeyen S.Ç., oturduğu yerden kalkıp hızla kaçmaya başladı.
Polis peşine düştüğü ve kimliğini öğrenmeye çalıştığı kadın bir süre kaçmayı sürdürdü. Polis kendisine zarar verebileceğini düşündüğü ve giysileri denizde ıslanmış olan kadını güçlükle ikna edip polis aracına bindirerek polis merkezine götürdü ve daha sonra ailesine teslim etti. S.Ç. adlı kadın ailevi sorunlarının bulunduğunu ve dinlenmek için kayalıklara çıktığını iddia etti. Soruşturma devam ediyor.
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