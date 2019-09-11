Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Denize atık boşaltan kamyon sürücüsü hakkında işlem başlatıldı

Denize atık boşaltan kamyon sürücüsü hakkında işlem başlatıldı

-amatör kamera-

Para Cezası Amatör Kamera Amatör Polis Ekipleri Kamyon Şoförü 

-olay anı görüntüleri

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde kamyonun denize atık boşaltması tepkiye neden oldu. Olay anı vatandaşlar tarafından görüntülenirken kamyon şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.İddiaya göre, Kurucaşile ilçesine gelen 61 K 22316 plakalı hamsi yemi taşıma kamyonu yükünü boşalttıktan sonra depoyu kimyasallarla temizledi. Kamyon şoförü temizliğin ardından atık suyu liman bölgesinden denize akıtmaya başladı.
Şoförün atık suyu boşaltma anı limandaki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Vatandaşlar ayrıca kamyon şoförüne tepki gösterdi. Olay yerine çağrışan polis ekipleri tarafından kamyon şoförüne idari para cezası uygulanırken, ayrıca Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğünce denizi kirlettiği için cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı