Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Denize akü bile atmışlar - EDİRNE

Denize akü bile atmışlar - EDİRNE

- Dalgıçlar denizi temizledi - Metin Karadağ röportajıDenize akü bile atmışlar - Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Saros Körfezi'nde deniz dibi temizleme çalışması yaptı - Topluluk Başkanı Metin Karadağ: - "Denizler bizim çöplüğümüz değil, geleceğimizdir. Denizler varsa bizler de varız"EDİRNE (AA) - Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Saros Körfezi'nde deniz dibi temizleme etkinliği gerçekleştirdi.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, İstanbul Deniz Ticaret Odası ve Mavi Ege Dalış Merkezi desteğiyle, Saros Körfezi’ndeki İbrice Limanı’nda Derinlere Saygı Dalış Topluluğu dalgıçları, 12 metre derinlikte temizlik yaptı.Dalgıçlar su yüzüne her çıktıklarında kilolarca çöp çıkardı. Lastik, boru ve şişeler çıkan atıkların arasında, büyük yatların kullandığı akü dikkati çekti.Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, yaptığı açıklamada, amaçlarının, deniz diplerinin çöplük olmadığını göstermek olduğunu söyledi.

Dibi kirlenen denizin bir süre sonra her yanının kirleneceği gerçeğinin gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Karadağ, "Denizler bizim çöplüğümüz değil, geleceğimizdir. Denizler varsa bizler de varız. Etkinliğe katılan herkese teşekkürler.” dedi.
Etkinlik sonunda, derinlerden çıkartılan çöpler kıyıya alınarak, dikkati çekmek amacıyla vatandaşların görebileceği bir yere konuldu.Denizden çıkartılan aküyü görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dera 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı