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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Denizde ve karada uyuşturucu operasyonu - ADANA

Denizde ve karada uyuşturucu operasyonu - ADANA

- Jandarma ekiplerinin araçlarla yola çıkması - Ekiplerin, adreslere operasyon düzenlemesi - Evde yakalanan şüphelinin görüntüsü - Çantadan çıkan uyuşturucunun görüntüsü - Saksıda yetiştirilen Hint kenevirinden görüntü - Sahil güvenlik ekiplerinin yakaladığı şüphelilerden görüntü Adana ’da denizde ve karada uyuşturucu operasyonu - Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından üç ilçede gerçekleştirilen operasyonda bir kısmı gizlenmek için bindiği teknede olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana ’da jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik karada ve denizde gerçekleştirdiği operasyonda 42 şüpheli yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Seyhan, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 20 adrese operasyon düzenledi.
Karataş ilçesindeki adreslerde bulunamayan bazı şüphelilerin gizlenmek amacıyla tekneyle denize açıldığı belirlenince Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri de operasyona dahil oldu.Denizde tespit edilen teknelere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.Her üç ilçede eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 42 zanlı gözaltına alındı.Drone ile havadan da görüntülenen operasyon sırasında bazı evlerde saksıda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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