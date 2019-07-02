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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Denizde erkek cesedi bulundu - ANTALYA

Denizde erkek cesedi bulundu - ANTALYA

- Cesedin tabuta konulması - Cesedin cenaze aracına konulması - Cenaze aracı Antalya 'da denizde erkek cesedi bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.Düden Şelalesi'nin açıklarında denizde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören balıkçılar, durumu deniz polisi ekiplerine bildirdi.Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkek cesedinin, üzerinden kimlik çıkmadı.Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis Deniz Polisi Cenaze Bild Cenaze Aracı 

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