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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Denizde ceset bulundu - KOCAELİ

Denizde ceset bulundu - KOCAELİ

- Cesedin bulunduğu bölgeden detaylar - Cesedin cenaze aracına taşınması Kocaeli 'de denizde ceset bulunduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Eskihisar kale altı yürüyüş yolu mevkisinde denizde erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ekiplerce denizden çıkarılan ve üzerinden kimlik bulunmayan ceset, incelemelerin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Cesedin 55 - 60 yaşlarında bir kişiye ait olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yürüyüş Yolu Jandarma Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

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