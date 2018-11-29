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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Deniz ortasında mahsur kalan kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

Deniz ortasında mahsur kalan kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil güvenlik ekiplerinin botla yaklaşması

Mahsur Kaldı Kaçak Göçmen Kaçak Nani Sahil Güvenlik 

-Bora alınan kaçaklar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen bindikleri tekne arızalanınca deniz ortasında mahsur kaldı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Kaçak göçmenlerin imdadına Sahil güvenlik ekipleri yetişti. Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak üzere hareket eden kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne Yalıçiftlik açıklarında arıza yaptı. Durumu ihbar alarak bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 16 kaçağı sahil güvenlik botuna aldı.Filistin ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kaçaklar Bodrum limanına getirildi.
Burada işlemleri yapılan kaçakların Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. (EA-MB-
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