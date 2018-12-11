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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Deniz Kuvvetleri Trabzon’da üs kuruyor

Deniz Kuvvetleri Trabzon’da üs kuruyor

- Deniz üssünün yapılacağı araziden görüntü

Hücumbot Kalifiye Fırkateyn Leman Memur 

-- Ertan Malkoç ile röportaj
-- Kemal Şengün ile röportaj
-- Detaylar

( TRABZON ) -- Türkiye’nin 9. deniz üssü Trabzon’un Sürmene ilçesinde Çamburnu Limanı’nda kurulacak TRABZON

- Türk Deniz Kuvvetleri 9. deniz üssünü Doğu Karadeniz’e kuruyor. 60 dönümlük arazide kurulması planlanan üs Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Limanı’nda lojistik destek sağlayacak. Türk Deniz Kuvvetleri’nin 4 denizde bulunan 8 üssüne bir yenisi daha ekleniyor. Trabzon’un Sürmene ilçesinde 60 dönümlük arazide kurulması planlanan 9. Deniz üssü fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanmanın ana vurucu unsurlarına lojistik destek sağlayacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ile birlikte Temmuz ayında ilçedeki Çamburnu Limanı’nda deniz üssünün kurulacağını bölgeyi gezmişti. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ekonomisine katkı sağlaması planlanan deniz üssünde çok sayıda asker ve memurun görev yapacağını öğrenildi. Yöre esnafı sevinçli, tersaneciler kaygılı Yöredeki esnaflardan Ertan Malkoç, lojistiğin ekonomik ve sosyal anlamda bölgeye katkılar sağlanacağını inandığını belirterek “Bu katkıyı sağlayabilecek bir altyapı bu bölgede var. Yüzyıllardır burada gemi ve takalar yapılıyor. Altyapı anlamında burada bulunan kalifiyeli elemanlar sayesinde sıkıntı çekilmeyecektir. Ekonomik olarakta bölgeye bir girdisi olacaktır. Burada böyle bir adımın atılması bölge için çok isabetli. Bir deniz üstü yapılacak. Bakım, onarım merkezi olarak geçeceğini biliyoruz. Karadeniz’de bakım ve onarım merkezi zaten burası” dedi.
Çamburnu Limanı’nda uzun yıllardır tersanecilik yapan Kemal Şengün ise, “Bize o yönde bir bilgi gelmedi. Bir deniz üstü yapılacağını biz duyduk. Ama buraya ne yapacaklarını bilmiyoruz. Tersane şeklinde bir üs yaparsalar ilçeye katkısı olur. Ama buraya dışardan gelen bot yanaşıp istirahat ederek giderse ne kadar katkısı olur ona bir şey diyemeyeceğim. Bize zararı ve karı ne olur bilemiyoruz” ifadelerini kullandı. (OK-ÖS-Y)
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