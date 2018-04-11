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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Deniz dibi temizliği sürüyor - MUĞLA

Deniz dibi temizliği sürüyor - MUĞLA

- Gündoğan Mahallesi sahilindeki temizlik çalışması - Denizden cam, plastik şişe, tüplü ocak ve araç lastiği çıkartılması - Dalgıç Osman Gökmen'in konuşması - Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz'ın konuşması - Sualtındaki temizlikten detaylar - Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yürütülen temizlik çalışmasında denizden cam, plastik şişe, araç lastiği gibi atıklar çıkarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, belediye tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla denizde temizlik yapıldı.Bodrum Belediyesince düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, ilçenin Gündoğan Mahallesi sahilinde devam etti.Yaklaşık iki saat süren çalışmada, dalgıçlar, denizden cam, plastik şişe, tüplü ocak ve araç lastiği çıkardı. Yaklaşık 400 kilogramlık atık malzemeler, teknelerle kıyıya getirildi.
Dalışa, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da katıldı.
Öçalmaz, yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak denizlerin korunmasını, gelecek nesillere bırakılmasını amaçladıklarını söyledi.

Temizlik çalışması, bir dalgıcın su altı kamerasıyla görüntülendi.

Kamera Irak 

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