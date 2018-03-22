Deniz Bölükbaşı ebediyete uğurlandı



- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki diplomat ve siyasetçi Deniz Bölükbaşı, Kocatepe Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Deniz Bölükbaşı’nın Ankara Kocatepe Cami’nde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, iş ve siyaset dünyasının tanınan isimleri ve Bölükbaşı’nın ailesi ile sevenleri katıldı.

Taziyeleri merhumun eşi Sema Bölükbaşı, kızları Hande ve Zeynep ile kız kardeşi Gönül Bölükbaşı kabul etti. Cenaze namazının ardından Bölükbaşı’nın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.



