Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Karahisar Sağlık Ekipleri 


- Afyonkarahisar’da kardeşine misafirliğe gelen bir kişi balkonda dengesini kaybederek 4’üncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay Dörtyol mahallesi Adliye Siteleri’nde meydana geldi. Kardeşine misafirliğe gelen 50 yaşında ki Cavit Keskin balkonda dengesini kaybederek 4’üncü kattan yere düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan vatandaşı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Cavit Keskin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı