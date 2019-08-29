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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi'- BATMAN

'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi'- BATMAN

"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" - BATMAN - "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" - Kıra Dağı Mesire Alanı'ndan görüntü - Vali Hulusi Şahin'in gelişi - Yükümlülerin temizlik çalışması - Vali Hulusi Şahin'iin konuşması - Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete'nin konuşması"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" - Türkiye genelinde başlatılan proje kapsamında Şırnak ve Batman 'da yükümlüler çevre temizliği yaptıBATMAN(AA) - Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Şırnak ve Batman 'da çevre temizliği yaptı. Batman Valisi Hulusi Şahin, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ile 40 yükümlünün temizlik çalışması yürüttüğü Kıra Dağı'ndaki İl Özel İdaresi Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.Vali Şahin, yaptığı açıklamada, batı normlarındaki uygulamaların artık Türkiye'de de görülmeye başlandığını söyledi.

Ceza kavramının içerisinde bir de ıslah boyutunun olduğunu vurgulayan Şahin, "Son dönemde Türk ceza hukukunda rehabilitasyon ve ıslah boyutu önem kazandı." dedi.
Şahin, hükümlülerin topluma faydalı işlerde çalışarak cezalarını tamamladığını dile getirerek, " Batman 'da da hükümlüler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün kontrolünde kamusal işlerde çalışıyor. Bu şekilde hem topluma faydalı iş yapıyorlar hem infazları devam ediyor hem de bir rehabilitasyon süreci gerçekleşmiş oluyor." diye konuştu.
Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mete ise çalışmanın kurumlar arasında yapılacak protokol ile süreceğini anlattı.

Rehabilitasyon Hükümlüler Çevre Temizliği Kamus Trol 

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