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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' - ADANA

'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' - ADANA

"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" - ADANA - Hükümlülerin temizlik yapması - Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün temizlik çalışmalarına katılması - Başsavcı Yurdagül'ün açıklamaları"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" - Türkiye genelinde başlatılan proje kapsamında Adana , Mersin ve Hatay'da, yükümlüler mesire alanlarının temizliğini yaptıADANA (AA) - Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Adana , Mersin ve Hatay'da yükümlüler çevre temizliği yaptı.Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Adana 'da 80 yükümlü mesire alanlarının temizlenmesi çalışmasına katıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında yürütülen çalışmaları inceledi.Yurdagül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın insanların ve tüm canlıların hakkı olduğunu söyledi.

- "2019 yılı içinde 45 ton atık toplandı"Belediyeler ve kurumlarla iş birliği halinde ortak kullanım alanlarının temizliği için daha önce çalışma başlattıklarını anlatan Yurdagül, şöyle devam etti:"Her gün 80 denetimli serbestlik yükümlümüz Adnan Menderes Bulvarı, Çatalan Barajı ve Menekşe Mahallesi'nde mesire alanlarındaki çöp ve katı atıkları topluyor. 2019 yılı içinde 45 ton atık toplandı. Yükümlüler cezaevinde kapalı ortamda geçirmeleri gereken süreleri açık alanda ve kendilerine haz verecek bir işi yaparak, topluma faydalı faaliyette bulunarak geçiriyor. Biz de buradan kamuya bir katma değer sağlamış oluyoruz."Etkinliğe, Adana Denetimli Serbestlik Müdürü Cuma Sarıçiçek, Adana Açık Cezaevi Müdürü Yusuf Aslanbaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Metin ile Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri de katıldı.

Denetimli Serbestlik Çevre Temizliği Atalan Piknik Alanı Trol 

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