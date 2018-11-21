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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Demirtaş Osmangazi ile güzelleşiyor

Demirtaş Osmangazi ile güzelleşiyor

Demirtaş meydanı projesi

Alışveriş Efes Toplantı Allah Bulduk 

-Başkanın projeyi incelemesi
- Vatandaşlarla sohbeti. Röp.

( BURSA )- Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi gün sayıyor BURSA

- Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi projesi açılış için gün sayıyor. Osmangazi Belediyesi, Demirtaş’ta 15 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi Projesi ile bölge halkının sosyal donatı alanı ihtiyacına son veriyor. Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi projesi, park ve dinlenme alanları, 82 araçlık otoparkı, yürüyüş yolları ile plânlı şehirleşmenin en güzel örneği olurken, içerisinde yer alan ve bodrum artı 3 kattan oluşacak kültür merkezi de, alışveriş alanları, PTT, 2 muhtarlık, toplantı salonları, atölyeler, nikâh-sergi salonları, kafeterya ve sosyal imkânları ile Bursa’ya hitap edecek yepyeni bir yaşama alanı olacak. Bütün ihtişamıyla ortaya çıkan ve açılış için gün sayan projenin beklediklerinden çok daha güzel olduğunu ifade eden bölge halkı, Osmangazi belediye Başkanı Mustafa Dündar’a bu önemli projeyi Demirtaş’a kazandırdığı için teşekkürlerini sundu. Çalışmalardaki son durum hakkında bilgi almak adına Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi şantiyesini gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölge halkı ile de bir araya geldi. Dündar, Demirtaş sakinlerine projeyi nasıl bulduklarını sorarken, aldığı olumlu cevaplar karşısında da büyük mutluluk duydu. Bölge halkı, uzun zamandır Demirtaş’a nefes aldıran bir meydan ve bu bölgeye değer katacak bir kültür merkezine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, bu ihtiyaçlarının beklediklerinden daha güzel bir proje ile ortadan kalktığını ve bu projenin Demirtaş’a yeni bir kimlik kazandırdığını söylediler. Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ve en kısa süre içerisinde projeyi hizmete açacaklarını ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak Demirtaş’a ciddi yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bursa’nın en güzel meydanını burada inşa ettik. Meydanın yanı sıra kültür merkezi, park ve dinlenme alanları, otoparkı ve yürüyüş yolları ile yeni bir cazibe merkezi ortaya çıktı. İnşaat çalışmalarımız tamamlandı. Şu anda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. İnşallah en kısa sürede hizmete açacağız. Demirtaş Belediyesi, Osmangazi Belediyesi’ne bağlandıktan sonra hak ettiği hizmetlere kavuştu. Bu yeni projemizin de Demirtaş için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
(MŞ)
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