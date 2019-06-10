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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Demirözü Barajı'na yoğun ilgi

Demirözü Barajı'na yoğun ilgi

baraj çevresinden görüntüler

Tarım Bayram Tatili Yerli Turist Gurbetçi 

-tekne turundan görüntüler
-piknik yapan vatandaşlardan görüntüler
-vatandaşlar ile röp

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması amacıyla inşa edilen ve çeşitli aktiviteler sayesinde her yıl ilçe nüfusunun 20 ila 25 katı turisti ağırlayan bin 700 rakımda bulunan Demirözü Barajı'nda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Demirözü ilçesindeki cadde ve sokaklarda, il dışında yaşayan gurbetçiler ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini ilçede geçirmek isteyenler dolayısıyla hareketlilik oluştu. İlçede en fazla yoğunluk ise tekne ile gezmek ya da piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği Demirözü Barajı'nda ve çevresinde inşa edilen mesire alanında oldu. Tatil süresince baraj etrafında ve teknede vakit geçirmek için gelen binlerce vatandaş aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı. Demirözü Barajı’na ilk kez geldiğini ifade eden Metin İşbornoslu, çok güzel vaki geçirdiklerini belirterek, “Bu alanı hizmete sunanlardan Allah razı olsun. Çok güzel bir alan, çok güzel değerlendirmişler. Bizde geldik Diriliş ve Reisbey’e bindik. Çok memnun kaldık” dedi.
İstanbul’dan bayram tatilini geçirmek için memleketi Bayburt’a geldiğini söyleyen Nurgül Atasoy da, baraj çevresindeki alanda ailesiyle piknik yaptıklarını ve tekneye binerek baraj turu attıklarını ifade etti.
Demirözü’ne ilk kez geldiğini anımsatan Sibel Aydınlı ise, Bayburt’ta adeta deniz havası aldıklarını ifade ederek memnuniyetini dile getirdi. Demirözü Belediyesinden alınan bilgiye göre tatil süresince ilçeyi 15 bin yerli turist ziyaret etti.
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