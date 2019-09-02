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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Demirköy'de otomobil yangını - KIRKLARELİ

Demirköy'de otomobil yangını - KIRKLARELİ

- Araç yangını genel görüntüler - Vatandaşların yangına müdahalesiDemirköy'de otomobil yangınıKIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Nagip Elmasoğlu idaresindeki 39 LK 978 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Otomobilden duman çıktığını fark eden sürücü aracını İğneada Caddesi'nde durdurdu.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobil Yangını Bild İğneada Yangına Müdahale 

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