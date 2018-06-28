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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Demir yüklü kamyon yan yattı

Demir yüklü kamyon yan yattı

Olay yeri

Polis Polis Ekipleri 

-Kamyonun görüntüsü
-Demirlerin görüntüsü
-Sürücüden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde demir yüklü kamyon yan yattı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Edinilen bilgiye göre kaza, TEM otoyolu ile Gebze bağlantı yolu arasında meydana geldi. B.K yönetimindeki 34 BCL 640 plakalı kamyon, sürücüsünün virajı döndüğü sırada devrildi. Demir yüklü kamyon sol tarafa yatarken, B.K kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü, polis ekiplerine haber verdi. Bariyerlerin üzerine devrilen kamyon sebebiyle yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici yardımı ile kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Otoyol polisi kazayla ilgili inceleme başlattı.
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