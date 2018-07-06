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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği vatandaş kurtardı

Demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği vatandaş kurtardı

Kurtarma anı

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Yavru Köpek Köpek Demir Parmaklık Cep Telefonu 


- Ankara’da mezarlığın demir parmaklıklarına sıkışan yavru köpek, oradan geçen duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nın duvarından geçmeye çalışan bir yavru köpek, demir parmaklıkların arasına sıkıştı. Kurtulmak için dakikalarca çabalayan minik yaramaz başarılı olamayınca, yardımına oradan geçen bir vatandaş yetişti. Sağanak yağışa rağmen köpeğin yanına giden vatandaş, köpeği parmaklıklardan kurtardı, ardından yolun karşısına geçerek güvenli bir alana bıraktı. Cep telefonuyla kaydedilen kurtarma çalışması sosyal medyada paylaşıldı. O görüntüler, pek çok kişinin ilgisini çekerken, vatandaşın duyarlı hareketi de alkış aldı.
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