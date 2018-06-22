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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
'DEKAMER dünyaya örnek oldu' - MUĞLA İzle

'DEKAMER dünyaya örnek oldu' - MUĞLA İzle

"DEKAMER dünyaya örnek oldu" - MUĞLA - Detay görüntü - DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska'nın konuşması - Detay görüntü - Tunus'tan gelen İsmail Hakkı Kurtbeyoğlu'nun açıklaması - Detay görüntü - Mısır'dan gelen doktora öğrencisi Nahla Ahmed Abdelhamid'in konuşması - Detay görüntü"DEKAMER dünyaya örnek oldu" - Akdeniz'e kıyısı olan 6 ülkeden 25 bilim insanı, çalışmalarını yerinde incelemek üzere Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi - DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska: - "Deniz kaplumbağalarının korunmasıyla ilgili eylem planını bütün Akdeniz’de uygulamak istiyorlar. Böyle bir eylem planının DEKAMER üzerinden yapılmış olması bizim için çok sevindirici" - Tunus'tan gelen İsmail Hakkı Kurtbeyoğlu: - "Bu program gerçekten çok önemli. Bu program sayesinde uluslararası kamuoyuna, partnerlerimize ve yatırımcılara ulaşabiliriz"MUĞLA (AA) - OSMAN AKÇA - Akdeniz'e kıyısı olan 6 ülkeden 25 bilim insanı, çalışmalarını yerinde incelemek üzere Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) geldi.Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler Birliğinin (DOKTOB) desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda Libya, Tunus, Mısır, Lübnan, Arnavutluk ve İspanya'dan seçilen 25 bilim insanı, DEKAMER yetkililerinden bilgi alarak merkezde ve Dalyan Kanalı'nda inceleme yaptı.DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 bilim insanının bir hafta boyunca uygulamalı olarak deniz kaplumbağaları koruma çalışmalarını izleyeceğini söyledi.

Heyet üyelerinin, ülkelerine döndüklerinde koruma çalışmalarını orada uygulayabileceklerini anlatan Kaska, şöyle konuştu:"Deniz kaplumbağalarının korunmasıyla ilgili eylem planını bütün Akdeniz’de uygulamak istiyorlar. Böyle bir eylem planının DEKAMER üzerinden yapılmış olması bizim için çok sevindirici. DEKAMER dünyaya örnek oldu. Çünkü bizim standartlarımız onların ideal olarak uygulamak istedikleri bir koruma eylem planı. Biz bu planı burada Akdeniz’deki diğer ülke temsilcilerine anlatıyoruz ki yarın o ülkelerde şunu söyleyebiliriz, Dalyan kadar olmasa bile Dalyan'a benzer bir koruma sistemi ve araştırma sistemi uygulayacaklarını tahmin ediyoruz." - "Uluslararası iş birliği şart"Akdeniz'deki göçmen türlerin korunması için uluslararası iş birliği gerekliliğini belirten Kaska, bir ülkenin koruma çalışmalarının yeterli olmayacağını vurguladı. Kaska, uluslararası iş birliği ile kaplumbağaların korunmasıyla ilgili çalışmaların daha da başarıya ulaşacağını dile getirdi.Koruma çalışmalarında uluslararası katılımın önemine dikkati çeken Kaska, DEKAMER’in, uluslararası arenada adını duyurmuş bir kurum olduğunu ifade etti.
Tunus'tan gelen İsmail Hakkı Kurtbeyoğlu, etkinlikteki amaçlarından birinin insanları bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Tunus Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğünde yetkili olan Kurtbeyoğlu, tecrübelerin paylaşılmasını ve bu işte uzmanlaşmış kişilerden bir şeyler öğrenmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Kurtbeyoğlu, "Bu programda emeği geçen herkese ve özellikle Yakup Kaska'ya tecrübe ve birikimlerini paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Bu program gerçekten çok önemli. Bu program sayesinde uluslararası kamuoyuna, partnerlerimize ve yatırımcılara ulaşabiliriz." dedi.
Mısır'dan gelen doktora öğrencisi Nahla Ahmed Abdelhamid de Akdeniz'de göçmen türlerin korunması için uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Deniz Kaplumbağaları Yatırımcı İspanya Uluslararası Eylem Planı 

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