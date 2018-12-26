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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Definecilerin satmaya çalıştığı mozaik 1800 yıllık çıktı

- Definecilerin satmaya çalıştığı mozaik 1800 yıllık çıktı

Mozaikten detaylar

( MANİSA ) MANİSA

Jandarma Kaçak Kaçak Kazı Akalan Bulduk 


- Manisa'nın Demirci ilçesindeki Sidas Antik Kenti'nde defineciler tarafından yapılan kazı sonrası bulunan ve satmak için yerinden çıkarılmaya çalışıldığı sırada bulunan tavus kuşu motifli yer mozaiğinin yaklaşık bin 800 yıllık olduğu ortaya çıktı. Manisa’nın Demirci ilçesinde bulunan Sidas antik kentinde 21 Aralık'ta bulunan tavus kuşu motifli mozaiğin Manisa Müze ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 1800 yıllık olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 9 şüpheli, yaklaşık 9 ay önce geldikleri Sidas Antik Kenti'nde 2 metre çukur kazarak buldukları mozaiğin fotoğrafını çekip üzerini naylon ve toprakla örttü. Mozaiğin fotoğraflarını ve videosunu çekerek müşteri arayışına giren ve bir kişiyle anlaştığı belirtilen zanlılar geçen hafta mozaiği çıkartmak için antik kente geldiklerinde jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Aralarında emekli bir yarbayın da bulunduğu 9 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, soruşturmanın ardından kaçak kazının yapıldığı alan koruma altına alınarak 24 saat kesintisiz başında nöbetçi bekletildi. Mozaik, Manisa Müze Müdürlüğünden gelen arkeologlar tarafından incelenirken, tavus kuşu motifli mozaiğin yaklaşık bin 800 yıllık olduğu tespit edildi. Mozaiğin önümüzdeki günlerde bulunduğu yerden çıkarılarak Manisa Müzesinde sergileneceği öğrenildi. (SC-
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