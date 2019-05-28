Definecilere polisten şok baskın

-metruk bina

-olay yeri incelemeleri

-şahısların gözaltına alınması

-aracın çekiciye bindirilmesi

-genel ve detaylar



( EDİRNE - ÖZEL)- Edirne’de kaçak kazı yapan 1’i kadın 7 kişi gözaltına alındı EDİRNE



- Edirne’de, kendilerine ait olduğu iddia ettikleri metruk bir binada kaçak kazı yapan 1’i kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, içi boş 2 adet küp, kazıda kullanılan kazma, kürek, levye gibi aletler ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmaları sonucu kent merkezinde Sabuni Mahallesi'nde metruk bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adreste 1’i kadın olmak üzere toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede, evin büyük bir bölümünün metrelerce kazıldığı tespit edildi. Olayla ilgili A.Ç., N.Ç., T.G., S.A., A.O., S.E. ve İ.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslardan birisine ait olduğu belirlenen bir araçta trafikten men edildi. Soruşturma sürüyor.

