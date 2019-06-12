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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Define bulmak uğruna kendi evinin altını 40 metre kazdı

Define bulmak uğruna kendi evinin altını 40 metre kazdı

EVİN DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

Kaçak Kazı Akalan Gaz Maskesi Polis Ekipleri Çökme Tehlikesi 

-KAÇAK KAZI YAPILAN YERDEN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR -ÖZEL) - Kapadokya’da define avcıları yakalandı NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak kazı yaparak define arayan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde, evinin altında define arayan ve yaklaşık 40 metrelik tünel kazan S.O, C.O ve İ.U isimli 3 kişi yakalandı. Polis ekipleri yakalanan şahıslar ile birlikte kaçak kazıda kullanılan hilti, tüp ve çok sayıda gaz maskesi ele geçirdi. Komşularının yaptığı ihbar üzerine yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada yetkililer kaçak kazının yapıldığı ve 40 metre uzunluğunda tünelin açıldığı evin çökme tehlikesi bulunduğunu belirtti.
Olayla ilgili olarak Nevşehir Müze Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldı.
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