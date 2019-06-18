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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Defalarca takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı

Defalarca takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı

Kaza yeri

Emniyet Kemeri Güneş Işığı Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-takla atan araç
-araç sürücüsü ile röportaj
-genel ve detaylar

( EDİRNE -ÖZEL) - Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı EDİRNE

- Edirne’de sürücünün gözüne güneş geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Araçla birlikte defalarca takla atan ama burnu bile kanamayan sürücü, “Allah’a şükür hiçbir şeyim yok. Herkese takmasını tavsiye ederim. Emniyet kemeri olmasa bulamazlardı beni belki de” dedi.
Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celalettin Özçetin idaresindeki 22 FA 603 plakalı hafif ticari araç, sürücünün iddiaya göre gözüne güneş ışığı gelmesi nedeniyle bir anda yoldan çıktı. Tarlada defalarca takla atarak durabilen araç, hurdaya döndü. Sürücü Özçetin ise emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafiği bir süre kontrollü olarak sağlayarak, tek şeritten verdi. Kaza yapan aracın çekici vasıtasıyla çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. “Emniyet kemerini herkesin takmasını tavsiye ediyorum” Celalettin Özçetin, kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Güneş geldi gözüme, yoldan çıkınca takla attım. Arılarım vardı köyde, onlara bakmaya gelmiştim. Emniyet kemerim takılıydı, o olmasa bulamazlardı beni. Herkese emniyet kemeri takmalarını tavsiye ediyorum” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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