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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Şahısların emniyetten çıkması

Akalan Terör Örgütü Trol 

-Şahısların sağlık kontrolünden geçirilmesi
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irakta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 2 gün önce sabah saatlerinde yapılan operasyonda Suriye uyruklu Ebu Ömer kod isimli Mustafa Elzahir ile Irak uyruklu Nuri Işık, Tarik Albekir ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi adliyeye sevk edildi.
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