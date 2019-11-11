DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi - OSMANİYE
- DEAŞ'lı şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi - DEAŞ'lı şüphelilerin emniyete götürülüşü Osmaniye 'deki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Osmaniye 'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmış, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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