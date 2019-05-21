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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
DEAŞ operasyonu - KAYSERİ

DEAŞ operasyonu - KAYSERİ

- Zanlıların emniyet müdürlüğüne getirilişi Kayseri 'de DEAŞ operasyonu - Irak ve Suriye uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 10 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylemsel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen S.E.Ç, Y.Ç, S.Ç, R.A, M.A.H, A.E.A, M.S.E, A.S.A, Y.E.A. ve B.A. gözaltına alındı.Irak ve Suriye uyruklu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Akalan Emniyet Müdürlüğü Terör Örgütü 

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