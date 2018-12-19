DEAŞ'lı kadın terörist adliyeye sevk edildi - ADIYAMAN
- Adliye binasından görüntü - DEAŞ'lı kadın teröristten görüntüADIYAMAN (AA) - İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve önceki gün Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan DEAŞ'lı kadın terörist, adliyeye çıkarıldı.Üç gün önce Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.İnci, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.İnci'nin emniyetteki ifadesinde "2018'de PKK'ya esir düştüm. Fazla dışarı çıkartmıyorlardı. Pişmanım. Türkiye'ye gelme çabam oldu ama gelemedim. Babamın iknaları sonucu Türkiye'ye geldim." dediği belirtildi.İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci, 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.