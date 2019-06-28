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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
DEAŞ'ın sözde 'emirlerine' operasyon - ŞANLIURFA

DEAŞ'ın sözde 'emirlerine' operasyon - ŞANLIURFA

DEAŞ'ın sözde "emirlerine" operasyon - ŞANLIURFA - Operasyon görüntüleri Şanlıurfa 'da DEAŞ'ın sözde "emirlerine" operasyon - Operasyonda DEAŞ'ın Suriye'deki yapılanmasında sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 7 zanlı yakalandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün Suriye'deki yapılanmasında sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.Haklarında örgütün Suriye yapılanmasında sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 7 şüphelinin Şanlıurfa 'da ikamet ettiği belirlendi.Kent merkezinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Akalan Terör Örgütü İstihbarat 

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