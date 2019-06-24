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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı - KAYSERİ

DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı - KAYSERİ

- Zanlının sağlık kontrolüne getirilmesi - Kayseri Devlet Hastanesi adli tabiplik tabelası - Zanlının adliyeye sevkiDEAŞ'ın sözde emiri yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde emiri gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve Musul kentinin Muhallebiye kasabasının sözde emiri "Sebhen" kod adlı M.S.E'nin Kayseri 'de olduğu tespit edildi.Kent merkezindeki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Zanlının örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddia edildi.

Polis Akalan Leman Terör Örgütü Polis Ekipleri 

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