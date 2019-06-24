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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi

Akalan Terör Örgütü Trol 

-- Şüphelinin emniyete götürülüşü
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ Terör Örgütü'nün sözde Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri yakalandı. Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 yılları arasında DEAŞ Terör Örgütünün Irak/ Musul/ Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.S.E. isimli Irak uyruklu şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. M.S.E. sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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