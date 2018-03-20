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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
DEAŞ'a yönelik operasyon - ADANA

DEAŞ'a yönelik operasyon - ADANA

- Şüphelilerin adli tıpa getirilmesi Adana 'daki DEAŞ'a yönelik operasyon - ABD Adana Konsolosluğu dahil bazı binalara yönelik eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15'i Suriye uyruklu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi - Şüphelilerden Ahmed K'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın "tankçısı" olduğu iddia edildiADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15'i Suriye uyruklu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 7 Mart'ta terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişinin daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 19 oldu.ABD Adana Konsolosluğunun da aralarında bulunduğu bazı binalara yönelik eylem arayışında oldukları iddia edilen 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın tankçısı olduğu iddia edilen Ahmed K'nin emniyette, tankları kullanmadığını, sadece bakım ve onarımlarını yaptığını söylediği öğrenildi.Ziyad Ö'nün ise ülkesinde iç savaş çıkmadan önce Lazkiye'de polis olarak görev yaptığını belirterek DEAŞ'lı teröristler tarafından zorla savaştırıldığını anlattığı aktarıldı.DEAŞ hakkında da bilgi veren şüphelilerin, terör örgütünün sigara içen veya sakalını kesen kişilere kırbaç ya da falaka cezası verdiğini söyledikleri bildirildi.
Adli Tıp Kurumundaki sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle 7 Mart'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, ilk etapta 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konulmuştu.

İç Savaş Şafak Vakti Terör Örgütü Teröristler Özel Harekat Polisleri 

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