Dayılarıyla birlikte girdiği Fırat Nehri’nden bir daha çıkmadı

-Arama kurtarma için olay yerine gelin vapur

-Fırat nehri

-Kadınların ağıtları

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dayılarıyla birlikte Fırat Nehri’ne giren Umut Yılmaz boğularak hayatını kaybetti. Olay, Siverek ilçesine bağlı Nissibi Köprüsü yakınlarında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Umut Yılmaz (14) dayılarıyla birlikte serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Bir süre sonra Umut Yılmaz’ın suda kaybolduğunu gören dayıları tüm çabalarına rağmen, Yılmaz’a ulaşamayınca olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları da yetersiz kalınca Şanlıurfa’dan uzman dalgıçlar olay yerine gönderildi. 5 saat süren aramalar sonucunda 14 yaşındaki gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Arama kurtarma esnasında olay yerinde umutla bekleyişlerini sürdüren Umut Yılmaz’ın yakınları, cansız bedenin nehirden çıkarıldığını gördükleri anda yıkıldı, kadınlar ağıtlar yaktı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonrasında Umut Yılmaz’ın cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesine, buradan da otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa’ya gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

