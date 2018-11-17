Dayı ile yeğen arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

-EKİPLERDEN DETAY

-OLAY YERİNDE AMBULANS



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak Alaplı ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ayağından yaralandı. Alaplı Karşıyaka Mahallesinde iki aile arasında miras yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan dayı Nurettin Ş. ve oğlu İlhan Ş. ile miras yüzünden anlaşamayan yeğen Gökhan İ., akşam üzerine tartıştı. Kavganın bina dışındaki balkonda bulunan tabelaya asma nedeniyle başlayan tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Ş., üzerinde taşıdığı tabancayla yeğeni Gökhan İ.'yı ayak tapuğuna iki el ateş ederek vurdu. Ayağından yaralanan Gökhan İ. ve kavga esnasında kafasından yaralanan İlhan Ş. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gökhan İ., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gökhan İ.'nın ve İlhah Ş 'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Dayı Nurettin Ş ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

