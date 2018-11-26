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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Darp iddiası - ADANA

Darp iddiası - ADANA

- Kadının camiden çıkışı - Polis ekiplerinin darp mağduru kadını karakola götürülüşü Adana 'da darp iddiasıADANA (AA) - Adana 'da imam nikahlı eşi tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayetçi oldu.Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde eşi tarafından darp edildiğini iddia eden Kırgızistan uyruklu Dinara A, Vahittin Bozkurt Camisi'ne sığındı.Burada cami görevlilerine durumu aktaran kadın, yardım talep etti.Haber verilmesi üzerine camiye gelen polis ekipleri Kırgızistan uyruklu Dinara A'yı polis merkezine götürdü.Dinara A. burada imam nikahlı eşinden şikayetçi oldu.

Polis Polis Merkezi Polis Ekipleri 

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