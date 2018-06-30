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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Darbedilen dede av tüfeğiyle 2 torununu yaraladı - ADIYAMAN

Darbedilen dede av tüfeğiyle 2 torununu yaraladı - ADIYAMAN

- Adıyaman ’da dede torunlarını vurdu - 2 yaralı - Besni Devlet Hastanesi - Çeşitli yerlerine saçma isabet eden torunların araç ve ambulansla hastaneye getirilmesi - Jandarma ve polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi almasıDarbedilen dede av tüfeğiyle 2 torununu yaraladıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde bir kişi, 2 torununu av tüfeğiyle yaraladı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurugöl köyünde yaşayan 69 yaşındaki Mecit İlhan ile aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan torunları Ali ve Hicabi İlhan arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen dede, torunlarına av tüfeğiyle ateş etti.Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ali ve Hicabi İlhan ile darp sonucu yaralanan dede Mecit İlhan, 112 acil servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma ve polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önemleri aldı.

Acil Servis Arazi Anlaşmazlığı Güvenlik Önlemi 112 Acil Servis Polis Ekipleri 

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