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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Darbecilere yemek hazırlattığı iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı

Darbecilere yemek hazırlattığı iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı

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( İSTANBUL )- Sanık Ömer Tunç 16 yıl 5 ay 15 gün hapse mahkum edildi İSTANBUL

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Sanık Avukatı Darbe Girişimi Terör Örgütü 


- 15 Temmuz darbe girişiminde İBB Lojistik Destek Binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen İBB Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç, yargılandığı davada 3 ayrı suçtan toplamda 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı ve onlarla işbirliği içinde olduğu iddia edilen İBB Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç’un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Tunç ile avukatları ve İBB’nin avukatları katıldı.
Duruşmada, İBB’nin avukatı sanık Ömer Tunç’un cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı müvekkilinin beraatini istedi. Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Ömer Tunç, “Söyleyeceğim tek şey, ben Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı legal ya da illegal oluşum içinde olmadım” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Tunç’u, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanığın cezasını suça yardım ettiği gerekçesiyle 16 yıla indirdi. Sanığın cezasına takdir indirimi uygulayan heyet, cezasının 13 yıl 4 ay hapis cezası olmasına karar verdi. Heyet sanık Tunç’u, ‘İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’, suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis, bin 480 TL adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ceza aldığı gerekçesiyle ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Bunun yanı sıra sanığın babası eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 14 kişinin şehit edilmesine neden olan darbeci askerleri ağırladığı gerekçesiyle yargılandığı davada, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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